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China: Einzelhandel und Investitionen enttäuschen - Produktion etwas besser

16.06.26 08:25 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - In China sind im Mai sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Investitionen schwächer als von Experten erwartet ausgefallen. Die Produktion der Industriebetriebe konnte dagegen etwas stärker als prognostiziert zulegen. Die Einzelhandelsunternehmen setzten im Mai 0,6 Prozent weniger um als im Vorjahr, wie aus am Dienstag vom Statistikamt in Peking veröffentlichten Daten hervorgeht. Dies ist der erste Rückgang seit dem Ende der Corona-Lockdowns im Jahr 2022. Experten hatten damit gerechnet, dass der Einzelhandelsumsatz zurückgeht, dabei aber nur ein Minus von 0,2 Prozent auf dem Zettel.

Auch bei den Investitionen sieht es düster aus. Die Sachanlagen außerhalb der Landwirtschaft gingen bis Ende Mai im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet zurück. Damit beschleunigte sich der Rückgang. Bis Ende April waren die Sachinvestitionen lediglich um 1,6 Prozent gefallen. Etwas besser als erwartet fiel die Industrieproduktion aus. Diese legte im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte mehr als noch im Vormonat. Der Anstieg fiel zudem etwas besser als erwartet aus./zb/stk