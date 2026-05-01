DAX24.248 +1,2%Est505.833 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7100 -3,4%Nas26.015 -0,8%Bitcoin65.398 -2,0%Euro1,1648 +0,2%Öl110,9 +1,3%Gold4.543 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX verabschiedet sich deutlich fester -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield, NEL im Fokus
Top News
DAX haussiert nach Fehlstart: Schnäppchenjäger reißen das Ruder herum DAX haussiert nach Fehlstart: Schnäppchenjäger reißen das Ruder herum
Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

China empfängt Putin - wenige Tage nach Trump

18.05.26 17:36 Uhr

MOSKAU/PEKING (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin stattet wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump nun ebenfalls China von diesem Dienstag an einen zweitägigen Besuch ab. Putin werde von einer Delegation aus Ministern und Managern von staatlichen und privaten Konzernen begleitet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland habe hohe Erwartungen an den Besuch. Bei den Gesprächen auf Einladung von Chinas Staatschef Xi Jinping gehe es um einen Ausbau der privilegierten strategischen Partnerschaft beider Länder.

An diesem Mittwoch dann wollen Putin und Xi nach Kremlangaben über die Beziehungen ihrer Länder sprechen und sich über internationale wie regionale Probleme austauschen. Im Anschluss sei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung und einer Reihe bilateraler Dokumente geplant. Auch ein Treffen Putins mit Ministerpräsident Li Qiang steht demnach auf dem Programm.

Putins Besuch sei verbunden damit, dass sich die Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zum 25. Mal jährt. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde.

Erst am Freitag war US-Präsident Donald Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch in China zurück in die USA geflogen. Laut Kreml will sich Putin nun auch aus erster Hand von Xi über die Gespräche informieren lassen. Sein China-Besuch gilt aber nicht als direkte Reaktion auf Trumps Visite, sondern ist schon seit längerer Zeit geplant./mau/DP/jha