China: Ende des Ukraine-Krieges nur über Friedensgespräche möglich

NEW YORK (dpa-AFX) - Chinas Regierung hat während der UN-Generaldebatte erneut zu einem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine aufgerufen. "Die Einstellung der Feindseligkeiten und die Wiederaufnahme der Friedensgespräche sind die einzige Möglichkeit, die Ukraine-Krise zu lösen", sagte Vize-Präsident Han Zheng am Donnerstag vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. China unterstütze alle Bemühungen, die einer friedlichen Lösung der Ukraine-Krise zuträglich sind und wolle "weiterhin eine konstruktive Rolle" spielen.

China ist ein wichtiger Partner Russlands. Im Ukraine-Krieg stellt sich die Volksrepublik offiziell als neutral dar, gibt dem Nachbarland aber Rückendeckung.

Han Zheng bekräftigte ferner den Anspruch Chinas auf Taiwan: Man werde sich weiterhin mit "größter Aufrichtigkeit" für eine "friedliche Wiedervereinigung" einsetzen. Peking betrachtet die ungleich kleinere Insel als Teil der riesigen Volksrepublik und ihres Milliardenvolks. Die 23 Millionen Einwohner zählende demokratische Republik Taiwan hat allerdings seit mehr als sieben Jahrzehnten eine eigenständige Regierung. Die Führung in Peking droht seit langem mit einer gewaltsamen Übernahme der Kontrolle über Taiwan./scb/DP/zb