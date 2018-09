China erlaubt Linde-Praxair-Fusion - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Linde und Praxair können für die angestrebte Fusion einem Zeitungsbericht zufolge mit der Zustimmung der Kartellbehörde in China rechnen. In den nächsten Wochen sei eine Freigabe zu erwarten, berichtet die Börsen-Zeitung und beruft sich dabei auf den Mediendienst Dealreporter aus China und London. Linde habe unter anderem angeboten, sich aus dem Joint Venture mit Guangzhou Iron and Steel Enterprises Group (Gise) zurückzuziehen. Ein Linde-Sprecher wollte dies auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

Viel Zeit bleibt den beiden Unternehmen nicht mehr: Am 24. Oktober muss der Zusammenschluss vollzogen sein. Andernfalls scheitert das Vorhaben am deutschen Wertpapiergesetz. China ist eines der entscheidenden Länder für das Gelingen der Fusion. Vor kurzem gab es die Freigabe der EU, aus Brasilien und Indien.

September 12, 2018 02:26 ET (06:26 GMT)