China: Erzeugerpreise legen weiter auf hohem Niveau zu

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Februar verlangsamt. Allerdings legen die Preise weiter auf hohem Niveau zu, zudem sind in den Daten die jüngsten Preissprünge bei Rohstoffen infolge der russischen Invasion in der Ukraine kaum enthalten.

Der Preisindex für die Hersteller legte im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent zu, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking berichtete. Der Anstieg fiel etwas höher aus, als Experten erwartet hatten. In den Vormonaten waren die Erzeugerpreise teils zweistellig gestiegen, wobei der Anstieg im Oktober um 13,5 Prozent der höchste seit 26 Jahren war.

Der gebremste Anstieg bei den Erzeugerpreisen geht zum Teil auf Maßnahmen der chinesischen Regierung wie die Freigabe staatlicher Rohstoffreserven zurück. Doch angesichts der Rally an den Rohstoffmärkten wegen des Ukraine-Kriegs gehen Experten davon aus, dass die Teuerung auf der Erzeugerebene im März wieder stärker anziehen wird. So legte zum Beispiel der Preis für Rohöl seit Ende Februar um rund ein Viertel zu.

Weiter auf niedrigem Niveau liegt das Plus bei den Verbraucherpreisen. Diese zogen im Februar wie im Vormonat um 0,9 Prozent zum Vorjahr an. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet.

/zb/bgf/stk