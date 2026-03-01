DAX23.776 -3,5%Est505.780 -3,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +2,2%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.442 -2,4%Euro1,1605 -0,7%Öl82,43 +5,6%Gold5.275 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX unter 24.000 Punkten -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft! NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

China fordert Sicherheit in Straße von Hormus

03.03.26 10:29 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Angesichts des Iran-Kriegs und den Auswirkungen in der Region fordert China, die Sicherheit in der wichtigen Schifffahrtsstraße von Hormus zu gewährleisten. Energiesicherheit sei wichtig für die Weltwirtschaft, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Alle Seiten sollten stabile Energielieferungen gewährleisten. "China wird notwendige Maßnahmen ergreifen, um seine Energiesicherheit zu wahren", sagte Mao.

Wer­bung

Die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Routen der Seefahrt weltweit. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. Am Golf von Persien liegen bedeutende Ölförderländer, neben dem Iran Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurde 2023 nahezu 30 Prozent des weltweiten verschifften Öls über die Straße von Hormus transportiert.

Neue Drohungen aus dem Iran schüren Sicherheitsbedenken. Die Meerenge sei geschlossen, sagte Ebrahim Dschabari, Brigadegeneral und hochrangiger Berater der iranischen Revolutionsgarden im Staatsfernsehen. "Die Schiffe aller, die passieren wollen, werden von den Helden der Marine der Revolutionsgarden und der Armee in Brand gesetzt", drohte er. "Nicht einen einzigen Tropfen Öl werden wir ihnen erlauben zu transportieren."/jon/DP/zb