Tesla-Aktie im Blick: Warum JPMorgan bei einer SpaceX-Fusion nach Peking blickt

China-Freigabe als Hürde

22.10.26 10:39 Uhr

Elon Musk hält eine Fusion von Tesla und SpaceX für eine gute Idee, doch JPMorgan sieht die größte Hürde nicht bei den Tesla-Aktionären.

• JPMorgan sieht die Zustimmung Chinas als größte Hürde für eine Tesla-Spacex-Fusion, da China rund 20 % des Tesla-Umsatzes ausmacht und strategisch sowie ertragsmäßig eine zentrale Rolle spielt.

JPMorgan sieht Chinas Zustimmung als größte Hürde für Fusion

Auf China entfallen rund 20 Prozent des Tesla-Umsatzes

Mögliche Lösung: Modell nach TikTok-Vorbild könnte Chinageschäft abschirmen

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Eine Fusion von Tesla und SpaceX dürfte nach Einschätzung von JPMorgan weniger an den Tesla-Aktionären als an Peking hängen, und genau dort steht für den Elektroautobauer einer seiner profitabelsten Märkte auf dem Spiel. In einer gestern veröffentlichten Studie stuft Analyst Rajat Gupta die behördliche Freigabe in China als das deutlich größere Hindernis ein, wie Investing.com berichtet. Die Zustimmung der Anteilseigner sieht er demnach erst an zweiter Stelle, obwohl Musk selbst die Hürden beim Votum öffentlich eingeräumt hat.

Musk bringt den Zusammenschluss selbst ins Spiel

Den Anstoß für die Debatte lieferte Elon Musk persönlich. In der Telefonkonferenz zu den SpaceX-Zahlen des dritten Quartals am Dienstagabend erklärte er, beide Konzerne hätten Sonderausschüsse eingerichtet, um einen Zusammenschluss formell zu prüfen. Auf die Frage, ob er eine Fusion für eine gute Idee halte, antwortete Musk laut CNBC schlicht mit „Ja“. Es wäre die größte Fusion der Geschichte. Auffallend still blieb es dagegen einen Tag später bei Tesla: Wie Bloomberg festhält, tauchte das Thema am Mittwochabend weder in der Präsentation zu den Quartalszahlen noch in der Analystenrunde auf. Musk verwies dort nur auf seine Aussagen vom Dienstag und verglich die Lage mit einem Tanz durch ein Minenfeld.

Rechnerisch hält JPMorgan den Deal durchaus für darstellbar. Die Bank kalkuliert mit einer Prämie von 30 bis 35 Prozent auf die Marktkapitalisierung von Tesla, was eine Fusion unter Gleichen ermöglichen und Musk im kombinierten Konzern mehr als die Hälfte der Stimmrechte sichern würde. Vorbereitet hat Musk das laut der Bank im Juni, als er sein Vergütungspaket von 2018 ausübte und seinen Stimmrechtsanteil an Tesla auf rund 20 Prozent ausbaute. SpaceX bringt mit einer Bewertung von rund zwei Billionen US-Dollar, etwa zehn Prozent mehr als beim Börsengang, Gupta zufolge eine „hochwertige Akquisitionswährung“ für einen reinen Aktientausch mit. Strategisch hält er den Schritt ohnehin für schlüssig, schließlich teilen beide Konzerne Ingenieure, KI-Infrastruktur und die Chipfabrik Terafab in Texas.

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Shanghai ist für Tesla kaum verzichtbar

Dass JPMorgan den Engpass trotzdem in China verortet, liegt an der Bedeutung des Marktes für das laufende Geschäft. Laut Gupta erwirtschaftet Tesla dort rund ein Fünftel seines Umsatzes und einen noch höheren Anteil an EBIT und Free Cashflow. In der Sum-of-the-Parts-Bewertung der Bank, die Tesla mit rund 1,7 Billionen US-Dollar ansetzt, macht China dagegen nur etwa zehn Prozent aus, weil das Modell vor allem auf Robotaxis und den Roboter Optimus setzt. Für die Bewertung ist China damit ein Nebenschauplatz, für die heutige Ertragskraft dagegen ein Kernstück. Wie schwer das Werk in Shanghai wiegt, zeigt eine Zahl aus einer Reuters-Analyse: Nach Angaben des Beratungshauses AutoForesight stammt mehr als die Hälfte der weltweiten Tesla-Produktion von dort.

Rüstungsaufträge und Datenregeln verschärfen den Konflikt

Zusätzlichen Zündstoff liefert die andere Seite des Deals. SpaceX ist eng mit Aufträgen des US-Verteidigungsapparats verflochten, zugleich hat der Satellitendienst Starlink in China bislang keine Betriebserlaubnis erhalten, wie JPMorgan anmerkt. Reuters vertieft diesen Punkt in einer aktuellen Analyse: Seit 2021 verlangt Peking, dass Tesla die Fahrdaten chinesischer Kunden im Land speichert, während in Washington eine strenge Prüfung aus Gründen der nationalen Sicherheit droht, zumal SpaceX mit Starshield militärische Satellitensysteme für das Pentagon entwickelt. Eine Brandmauer müsste daher den Austausch von Daten und Technologie in beide Richtungen unterbinden. UCLA-Professor Christopher Tang rechnet laut Reuters damit, dass Peking die Genehmigung als Hebel nutzt: „China wird das als Druckmittel einsetzen.“ Der Wettbewerbsökonom Ioannis Kokkoris nennt mögliche Gegenforderungen wie Zugang zu strategischer Technologie oder Zusagen für Produktion und Investitionen im Land.

Ein TikTok-Modell als Ausweg für die Tesla-Aktie

Als Lösungsweg skizziert JPMorgan eine Konstruktion, die das Chinageschäft gesellschaftsrechtlich abschirmt oder die Kontrolle darüber abgibt, angelehnt an die US-Regelung für TikTok. Denkbar wäre laut Gupta ein in China ansässiges Konsortium mit mehr als 50 Prozent der Anteile, während Tesla über Lizenzen für die Marke, eine abgeschottete FSD-Technologie und künftige Vereinbarungen rund um Optimus weiter mitverdient. Peking behielte so die Kontrolle über die Einheit, Tesla würde statt über eine direkte Beteiligung über Gebühren profitieren.

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So elegant das Modell auf dem Papier wirkt, so holprig könnte die Umsetzung werden. Reuters zitiert Daniel Kollar vom Beratungshaus Intralink, wonach Musk das Chinageschäft eher in Teilen verkaufen würde, als die Kontrolle an Dritte abzugeben. Hinzu kommt die Käuferfrage, denn Chinas Autobauer brauchen nach Einschätzung eines Analysten des Händlerverbands CADA keine zusätzlichen Kapazitäten. Für Anleger bleibt zudem eine offene Rechenfrage: Ob Lizenzgebühren den Ergebnisbeitrag ersetzen können, den Gupta selbst als überdurchschnittlich hoch beschreibt, ist alles andere als ausgemacht.

Belastbar wird die Fusionsdebatte erst, wenn einer der beiden Konzerne bei der US-Börsenaufsicht SEC Details zu den Sonderausschüssen, deren Beratern oder möglichen Konditionen einreicht. Spätestens dann dürfte sich zeigen, ob die Ausschüsse das Chinageschäft als lösbares Detail oder als Bedingung für die gesamte Transaktion behandeln.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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