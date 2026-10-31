China Galaxy Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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China Galaxy Securities hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,30 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Galaxy Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,46 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,30 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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