DAX 25.430 +0,6%ESt50 6.217 +0,3%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,16 +1,3%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.615 +1,9%Euro 1,1182 +0,2%Öl 104,9 -1,6%Gold 4.185 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
China-Geschäft

BMW-Aktie wenig bewegt: China-Einbruch drückt Absatz im dritten Quartal

BMW-Aktie wenig bewegt: China-Einbruch drückt Absatz im dritten Quartal

Der Markteinbruch in China verdirbt BMW die Absatzzahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
53.42 EUR 0.16 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen

Obwohl die Münchner im dritten Quartal in Europa und den USA mehr Autos verkauften als vor einem Jahr, müssen sie auf Konzernebene einen Rückgang von 6,3 Prozent auf 551.072 Fahrzeuge hinnehmen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Damit schneiden sie aber besser ab als die deutsche Konkurrenz, die Rückgänge zwischen gut 8 und fast 20 Prozent meldete.

Werbung

Entscheidend für den Rückgang bei BMW sind die schlechten Geschäfte in China. Dort leiden derzeit alle deutschen Hersteller unter einem Preiskrieg in einem insgesamt schrumpfenden Markt. Dem kann sich auch BMW nicht entziehen: Der Absatz in China sackt um 24,8 Prozent auf 114.355 Autos ab.

In Europa lief es besser: Hier profitierte BMW von der starken Nachfrage nach Elektroautos - nicht zuletzt nach dem iX3, dem ersten Fahrzeug der Modellgeneration "Neue Klasse". Vertriebsvorstand Jochen Goller schreibt dem Modell "starke Wachstumsimpulse" zu. Über alle Antriebsarten ging es auf dem Heimatkontinent um 2,7 Prozent auf 235.628 Autos nach oben. Bei den reinen Stromern sogar um 37,5 Prozent auf 81.941. Damit dominiert Europa dieses Segment - weltweit waren es nur 110.257 BEVs (battery electric vehicles - reine Elektroautos).

USA nur noch knapp hinter China

Auch in den USA konnte BMW zulegen. Hier profitieren die Münchner von ihrem lokalen Werk in Spartanburg, das dafür sorgt, dass grob die Hälfte der in den USA verkauften Autos nicht von den hohen Zöllen betroffen ist. Unter dem Strich kam ein Anstieg um 2,5 Prozent auf 106.741 Fahrzeuge heraus.

Werbung

Sollte die gegenläufige Bewegung von USA und China weiter anhalten, könnten die beiden Märkte in absehbarer Zeit die Plätze als Nummer zwei und drei hinter Europa tauschen.

Blickt man auf die Marken, hat die Kernmarke BMW selbst mit einem Rückgang von 6,8 Prozent etwas schwächer abgeschnitten. Mini büßte 2,4 Prozent auf 70.712 Autos ein. Bei Rolls-Royce ging es um 18 Prozent auf gut 1.069 Autos nach unten.

Nach neun Monaten kommt BMW nun auf 1,7 Millionen ausgelieferte Autos - das sind 4,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Werbung

"In einem weltweit schwierigen Marktumfeld konnten wir uns in Europa und den USA gut behaupten", fasst Vertriebsvorstand Goller die Entwicklung zusammen. "Insbesondere die weiterhin starken Auftragseingänge vollelektrischer Fahrzeuge bestätigen unseren Kurs."

Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent fester bei 53,14 Euro.

/ruc/DP/men

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Aktuelle BMW Aktie News

Werbung

BMW Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 BMW Neutral UBS AG
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.