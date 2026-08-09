Deutsche Bank-Aktie steigt: Großbank erhält wichtige Rolle beim Renminbi-Clearing
Die Deutsche Bank ist das erste Geldhaus in Europa für das Clearing des Renminbi.
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Chinas Zentralbank ernannte das Frankfurter Institut zum Clearing-Dienstleister für die chinesische Währung, wie die Großbank mitteilte. Finanzinstitute und Unternehmen können künftig von einer direkten und schnellen Abwicklung, Verrechnung sowie Abrechnung grenzüberschreitender Renminbi-Transaktionen profitieren.
Frankfurt werde als internationaler Finanzplatz gestärkt, sagte Alexander von zur Mühlen, CEO Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten & Afrika und Deutschland der Deutschen Bank. "Dadurch verbessern wir die finanzielle Vernetzung zwischen China und Europa und können unsere Kunden bei grenzüberschreitenden Handels- und Investitionsaktivitäten besser unterstützen." Die Deutsche Bank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent fester bei 33,09 Euro.
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