China-Geschäft treibt Mercedes-Benz-Absatz von Daimler an

STUTTGART (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage im wichtigsten Einzelmarkt China hat die Verkäufe der Kernmarke des Autobauers Daimler im ersten Quartal angetrieben. Die weltweiten Auslieferungen der Stammmarke Mercedes-Benz kletterten in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Fünftel auf 581 270 Autos, wie der Dax (DAX 30)-Konzern am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Bei den Vans ergab sich ein Plus von 18,2 Prozent auf 76 328 Stück, die Kleinwagenserie Smart legte um rund zwei Drittel auf 9729 Fahrzeuge zu, hieß es.

In China, dem größten Automarkt der Welt, wuchs der Pkw-Absatz der Marke Mercedes-Benz um gut 60 Prozent. Dort laufen die Geschäfte für den Autobauer nach dem zwischenzeitlichen Corona-Einbruch im Vorjahr wieder rund. Mit 222 520 ausgelieferten Fahrzeugen sei ein Absatzrekord erzielt worden, teilte Daimler weiter mit. Auch in den USA lief es mit einem Plus von 15,5 Prozent gut für die Schwaben. Dagegen musste Daimler im Heimatmarkt Deutschland ein Minus von 15,4 Prozent verkraften. Allerdings lagen die Absatzzahlen in Europa trotz der Lockdown-Einschränkungen in zahlreichen Ländern mit plus 1,8 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau./eas/mis