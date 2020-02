Nach Einigung mit USA - China halbiert neue Zölle

Peking (Reuters) - Rund drei Wochen nach einer ersten Einigung im Handelsstreit mit den USA hat China die Halbierung unlängst verhängter Zölle auf einige US-Importwaren angekündigt.

Das Finanzministerium in Peking erklärte am Donnerstag, Abgaben auf gut 1700 US-Produktgruppen sollten je nach Warenart von zehn auf fünf beziehungsweise von fünf auf 2,5 Prozent gesenkt werden. Für welche Güter mit welchem Handelsvolumen dies gilt, blieb zunächst unklar. Die USA und China hatten Mitte Dezember eine erste Vereinbarung zur Beilegung ihres monatelangen Handelsstreits erzielt. China sagte dabei unter anderem zu, für die Einfuhr größerer Mengen US-Waren zu sorgen. Experten gingen davon aus, dass die Volksrepublik dafür Zölle unter anderem auf Sojabohnen und Rohöl senken müsse.

Die Abgaben, die nun halbiert werden sollen, waren am 1. September in Kraft getreten. Die Regierungen in Peking und Washington hatten sich in ihrem Handelsstreit gegenseitig mit Zöllen überzogen. Bei der Teileinigung sagte China zu, im Gegenzug für Zollsenkungen der USA den Bezug von US-Produkten und -Dienstleistungen binnen zwei Jahren um 200 Milliarden Dollar zu steigern.

Das Finanzministerium in Peking teilte am Donnerstag weiter mit, die Halbierung der Zölle gelte ab dem 14. Februar. China hoffe, dass die mit den USA getroffene Vereinbarung von beiden Seiten umgesetzt werden könne. So könnten die bilateralen Handelsbeziehungen gestärkt werden, was wiederum das Marktvertrauen und die Weltwirtschaft stütze.

Die Märkte reagierten positiv auf die Ankündigung. Die Börsen in Asien und den USA legten zu, auch die chinesische Landeswährung war gefragt. China bemüht sich derzeit verstärkt um das Vertrauen der Investoren, nachdem der Coronavirus-Ausbruch Zweifel an der Konjunkturentwicklung des Landes ausgelöst hat.