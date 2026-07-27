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China im Fokus

Mercedes-Benz-Aktie fester: Margen-Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen

Mercedes-Benz-Aktie fester: Margen-Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen

Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal trotz eines herausfordernden Marktumfelds in China die Erwartungen bei der Profitabilität seiner Kernsparte und auch bei Vans übertroffen.

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Während der Konzernumsatz im Jahresvergleich sank, verzeichnete der Stuttgarter Automobilhersteller auf Konzernebene einen deutlichen Anstieg des Gewinns. Für das Gesamtjahr bekräftigte Mercedes-Benz auf Konzernebene die Erwartungen.

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Im abgelaufenen zweiten Quartal schrumpfte der Konzernumsatz laut Mitteilung auf 32,06 Milliarden Euro (Vorjahr: 33,15 Milliarden Euro). Das EBIT kletterte dagegen auf 1,55 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,27 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis stieg auf 1,09 Milliarden Euro von 957 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Im wichtigsten Geschäftsfeld, Mercedes-Benz Cars, fiel das bereinigte EBIT zwar von 1,23 Milliarden auf 909 Millionen Euro, die bereinigte Umsatzrendite (RoS) übertraf mit 4,0 Prozent (Vorjahr: 5,1 Prozent) jedoch die Analystenprognose von 3,5 Prozent. Die Transporter-Sparte (Vans) erzielte bei einem Umsatz von 4,46 Milliarden Euro (+5 Prozent) eine bereinigte Umsatzrendite von 10,2 Prozent, was ebenfalls über den Schätzungen von 9,4 Prozent lag.

So reagiert die Mercedes-Benz-Aktie

Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz dürften den Papieren des Autobauers am Dienstag Schwung verleihen.

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Vorbörslich auf Tradegate ging es um 2,2 Prozent hoch auf 46,33 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit nehmen sie ihr Juli-Hoch ins Visier. Der Abwärtstrend seit Jahresbeginn bleibt derweil intakt.

Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber.

Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal der Stuttgarter.

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Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschließend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.

DOW JONES / (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images, Vladi333 / Shutterstock.com

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08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research