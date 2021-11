China, Indien und andere fordern Billionen Dollar Klimageld

Von Matthew Dalton

GLASGOW (Dow Jones)--Die meisten Entwicklungsländer der Welt haben sich der Forderung angeschlossen, dass die reichen Nationen ihnen ab 2030 jährlich mindestens 1,3 Billionen Dollar an Klimageldern zur Verfügung stellen sollen. Dies war die Eröffnungssalve in einem der umstrittensten Verhandlungsthemen auf dem Klimagipfel COP26.

Afrikanische Staaten und eine Gruppe namens Like-Minded Developing Countries, zu der auch China, Indien und Indonesien gehören, forderten in einem Dokument, das sie den Vereinten Nationen auf dem Gipfel vorlegten, dass die Hälfte des Geldes in die Finanzierung erneuerbarer Energien in den Entwicklungsländern und die andere Hälfte in den Schutz dieser Länder vor den Auswirkungen der globalen Erwärmung fließen sollte.

Die Industrieländer haben sich seit langem verpflichtet, die Entwicklungsländer bei der Bewältigung des Klimawandels zu unterstützen. Dieses Versprechen war ausschlaggebend für die Unterzeichnung des Pariser Abkommens im Jahr 2015, als die USA, Europa und andere wohlhabende Länder zustimmten, von 2020 bis 2025 jährlich 100 Milliarden Dollar bereitzustellen.

Das Ziel von 1,3 Billionen Dollar für die Mobilisierung von Geldern spiegelt die enormen Investitionen wider, die danach erforderlich sein werden, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen, heißt es in dem Papier.

"Das Mobilisierungsziel für die Zeit nach 2025 muss den Ehrgeiz, die Progression und die kollektive Übereinkunft widerspiegeln, deutlich unter 2 (Grad) Celsius zu bleiben und das Temperaturziel von 1,5 Grad Celsius anzustreben", heißt es in dem Papier.

Die Industrieländer haben dieses Ziel im Jahr 2020 nicht erreicht und sind mit 20 Milliarden Dollar im Rückstand, und sie werden es wahrscheinlich auch nicht vor 2023 erreichen, so die Klimaverhandler in einem Bericht vom Oktober. Der Rückstand hat die Entwicklungsländer verärgert und die Gespräche in Glasgow erschwert.

Westliche Vertreter sagen, sie seien nicht bereit, ein Ziel für die Klimafinanzierung nach 2025 festzulegen, da es für sie so schwierig gewesen sei, das Ziel von 100 Milliarden Dollar zu erreichen. Sie werden erst auf der COP26 mit den Gesprächen über ein Ziel für die Zeit nach 2025 beginnen.

"Wir fühlen uns jetzt nicht besonders fähig", sagte ein europäischer Vertreter. "Es ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt."

Delegierte aus China, Indien und Afrika reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Die USA und Europa haben diese Woche ein Abkommen mit Südafrika in Höhe von 8,3 Milliarden Dollar bekannt gegeben, um das Land bei der Abkehr von der Kohleverstromung zu unterstützen, die Teil eines Plans zur Senkung der Emissionen bis 2030 ist.

Auch der Privatsektor verspricht, die Welt beim Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Weltweit tätige Banken, Großinvestoren und Versicherer sowie Finanzaufsichtsbehörden verpflichteten sich am Mittwoch, Kohlenstoffemissionen in ihre wichtigsten Entscheidungen einzubeziehen.

