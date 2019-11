China Inflation zieht weiter an

PEKING (dpa-AFX) - Die Inflation in China hat sich im Oktober überraschend deutlich beschleunigt. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt am Samstag in Peking mitteilte. Analysten hatten im Schnitt bei den Verbraucherpreisen nur mit einem Anstieg von 3,4 Prozent gerechnet. Im September hatte die Inflation wegen stark gestiegener Schweinepreise bereits deutlich zugelegt. Die Verbraucherpreise hatten sich um 3 Prozent erhöht.

Wie bereits im Vormonat verzeichneten die Statistiker im Oktober einen Rückgang der Erzeugerpreise, die um 1,6 Prozent in etwa wie erwartet sanken. Ökonomen sehen als Ursachen eine schwächere wirtschaftliche Aktivität sowie eine schwache Inlandsnachfrage./jha/