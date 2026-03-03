DAX24.800 -1,9%Est506.005 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +4,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,2%Euro1,1707 -0,6%Öl79,09 +9,1%Gold5.396 +2,2%
China: Keine Warnung vor US-Angriffen auf Iran

02.03.26 09:33 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - China ist nach eigenen Angaben nicht vorab über die US-Angriffe auf den Iran unterrichtet worden. "Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir in Bezug auf das US-Militärvorgehen im Vorfeld nicht informiert wurden", sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking auf die Frage, ob es vor den Militärschlägen Kontakt mit der US-Seite gegeben habe.



China, das durch seine Öl-Importe ein wichtiger Wirtschaftspartner des Irans ist, verurteilte die Angriffe der USA und Israels erneut. Die Volksrepublik sei besorgt darüber, dass sich die Lage auf andere Länder der Region ausweite, sagte Mao. In der Straße von Hormus, einer wichtigen Schifffahrtsroute für den Frachtverkehr, müsse im Interesse der internationalen Gemeinschaft Stabilität gewahrt werden. China bestätigte außerdem den Tod eines chinesischen Staatsbürgers in Teheran./jon/DP/mis