China kritisiert EU-Zölle auf E-Autos und droht

So schätzen die Analysten die Zukunft der Volkswagen-Aktie ein

VW-Aktie gibt ab: VW will Billig-Stromer ohne Partner bauen - TRATON-Anteil soll reduziert werden

Porsche-, BMW-, VW-, Mercedes-Aktien & Co. wegen möglichen chinesischen Zöllen unter Druck

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf rotes Terrain

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Minusbereich

IAA Transportation 2024: Tesla präsentiert seinen Semi-Truck in Deutschland

Daimler-Truck-Aktie höher: Daimler Truck fährt in die A-Liga: S&P hebt Rating an

EU-Kommission droht hohe Strafzölle auf E-Autos aus China an - Autotitel unter Druck

Heute im Fokus

US-Inflationsdruck sinkt im Mai. Bilfinger rechnet mit mehr Umsatz. Daimler Truck fährt in die A-Liga: S&P hebt Rating an. Prosus schockt mit Gewinnwarnung. Bilfinger rechnet mit mehr Umsatz. General Motors steckt 850 Millionen Dollar in Robotaxi-Firma Cruise. Metzler spricht Kaufempfehlung für Heidelberg Materials aus. QIAGEN erweitert Angebot für Mikrobiomforschung. EVOTEC erhält Forschungszahlung von 20 Millionen Dollar.