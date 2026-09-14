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China kritisiert Warnung von Techbossen vor KI-Entwicklung

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PEKING (dpa-AFX) - China hat die Warnungen mehrerer US-Techbosse vor einer gefährlichen Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und vor einer möglichen Gefahr durch einen chinesischen Vorsprung für die USA kritisiert. Bedrohungserzählungen zu verbreiten, Konfrontation und böswilliger Wettbewerb störten den Prozess der globalen Steuerung von KI und lägen nicht im Interesse einer der Seiten, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Alle Seiten sollten sich gemeinsam für eine offene Entwicklung von KI einsetzen.

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Am Wochenende hatten erneute Aufrufe von KI-Techbossen in den USA, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz zu verlangsamen, für Aufregung gesorgt. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, machte einen solchen Vorstoß. Zuspruch kam von Rivalen wie dem Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, sowie Tech-Milliardär Elon Musk.

Nach den Hacking-Angriffen sei er besorgt, dass in sechs bis zwölf Monaten ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen, hatte Amodei am Samstag geschrieben. Er warnte außerdem vor einer Gefahr für die nationale Sicherheit, sollten Projekte mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas die Oberhand gewinnen.

Xi schlägt gemeinsame Regulierung vor

China treibt einen ambitionierten KI-Entwicklungsplan voran. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte erst am Wochenende beim Gipfel der als Gegengewicht zum Westen geltenden Brics-Staaten im indischen Neu-Delhi vorschlagen, gemeinsam auf Ebene der Staatengemeinschaft sich rasch auf gemeinsame KI-Regulierungen zu einigen.

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Bislang gelten US-Firmen als Technologieführer in KI. Doch Beobachter sehen, dass chinesische KI-Unternehmen schnell aufholen. Zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt herrscht schon länger ein Wettrennen um die Vormacht bei KI.

Chinas staatliche Zeitung "Global Times" sah in Amodeis Vorschlag vom Wochenende den Versuch, China einzuschränken. "Der Artikel ist gespickt mit Maßnahmen zur Eindämmung Chinas und stellt im Grunde genommen ein "Strategiehandbuch aus dem Kalten Krieg" für den KI-Sektor dar."/jon/DP/men

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