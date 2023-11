China kündigt Visa-Erleichterungen für Deutsche ab 1. Dezember an

PEKING (AFP)--China hat Visa-Erleichterungen für Deutsche angekündigt, die in die Volksrepublik reisen möchten. Für Aufenthalte in China, die weniger als 15 Tage dauern, brauchen sie ab dem 1. Dezember kein Visum mehr, erklärte die Führung in Peking. Die Regelung soll bis zum 30. November 2024 und auch für Staatsangehörige aus Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien und Malaysia gelten.

Menschen mit gewöhnlichen Pässen aus diesen Ländern, die sich weniger als 15 Tage in China aufhalten, könnten ohne Visum einreisen, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning. Dies gelte für touristische und geschäftliche Aufenthalte ebenso wie für den Besuch von Verwandten oder Freunden und die Durchreise.

Bislang können nur Bürger aus Singapur, Brunei und Japan für rund zwei Wochen visumfrei nach China einreisen.

November 24, 2023