China kürzt Förderungen für Elektroautos

Peking (Reuters) - China kürzt die Subventionen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben im kommenden Jahr.

Die Regierung hatte bereits im April 2020 angekündigt, die staatlichen Beihilfen für diese Autos schrittweise zu kürzen, erst um zehn Prozent, dann 20 Prozent und 2022 schließlich um 30 Prozent. Die Förderungen liefen am 31. Dezember nächsten Jahres aus, teilte das Finanzministerium am Freitag auf seiner Internetseite mit. Unter die "new enegry vehicles (NEV)" fallen Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffantrieb. Zudem kündigte das Ministerium an, die Sicherheitskontrollen für Autos mit alternativen Antrieben zu verstärken, um Unfälle zu vermeiden. China, weltgrößter Automarkt, hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass bis 2025 20 Prozent aller Neuzulassungen auf Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffautos entfallen.