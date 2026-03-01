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China lässt maßgebliche Kreditzinssätze unverändert

20.03.26 06:18 Uhr

DOW JONES--Chinas Zentralbank hat die maßgeblichen Kreditzinssätze am Freitag unverändert gelassen, wie offizielle Daten zeigen, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das Jahr auf solider Grundlage begann und gleichzeitig ein niedrigeres Wachstumsziel festlegte.

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Der einjährige Leitzins für Kredite blieb bei 3,0 Prozent und der fünfjährige Satz bei 3,5 Prozent, teilte die People's Bank of China mit. Beide Zinssätze verharren seit Mai letzten Jahres auf diesem Niveau.

Die Märkte hatten weithin erwartet, dass die Zinssätze unverändert bleiben würden, nachdem Peking Anfang März stärker als erwartete Wirtschaftsdaten gemeldet hatte. Damit war der Druck für weitere geldpolitische Lockerungen gesunken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 01:19 ET (05:19 GMT)