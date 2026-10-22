China Mobile gewährte Anlegern Blick in die Bücher

22.10.26 06:35 Uhr

China Mobile veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Mobile in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 242,26 Milliarden CNY im Vergleich zu 250,90 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net