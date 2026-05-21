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China-Nachfrage treibt

Japans Exportwachstum beschleunigt sich überraschend

21.05.26 08:03 Uhr
Japan überrascht Märkte mit massivem Exportschub | finanzen.net

Japans Exporte sind im April angetrieben von einer anhaltend starken Nachfrage aus China und Europa erneut kräftig gestiegen.

Das Volumen der Ausfuhren sei im Jahresvergleich um 14,8 Prozent auf 10,5 Billionen Yen (57 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Tokio mit. Damit beschleunigte sich das Exportwachstum überraschend. Im März waren die Ausfuhren um revidierte 11,5 Prozent gestiegen. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt damit gerechnet, dass sich das Exportwachstum auf einen Anstieg von knapp zehn Prozent etwas verlangsamt. Die Importe zogen im April um knapp zehn Prozent auf 10,2 Billionen Yen an.

TOKIO (dpa-AFX)

Bildquellen: LisaS. / Shutterstock.com, Santanor / Shutterstock.com