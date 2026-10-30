China Nerin Engineering A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

30.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat China Nerin Engineering A mit einem Umsatz von insgesamt 386,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 21,89 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie generiert.

China Nerin Engineering A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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