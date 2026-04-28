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China nimmt Zulassungsantrag für Bayer-Schlaganfallpräparat an

29.04.26 13:29 Uhr
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DOW JONES--Chinas Gesundheitsbehörde Center of Drug Evaluation hat den Zulassungsantrag für den Bayer-Medikamentenkandidaten Asundexian zur Vorbeugung gegen ischämische Schlaganfälle angenommen. Das teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit, der derzeit nach sehr guten Phase-3-Wirksamkeitsdaten mit dem Faktor-XIa-Hemmer weltweit Zulassungsanträge dafür vorbereitet.

In China stellen Schlaganfälle laut Bayer die häufigste Ursache für Todesfälle und Behinderungen dar. Zwischen 2010 und 2021 stieg ihre Zahl um 10 Prozent auf 20,8 Millionen an.

Die Analysten von Morgan Stanley schätzen das Spitzenumsatzpotenzial von Asundexian auf bis zu 4 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/thl

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 07:29 ET (11:29 GMT)

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