China Nuclear Engineering A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

31.10.26 06:35 Uhr

China Nuclear Engineering A hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,47 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,38 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net