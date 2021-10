China: Preise für Neubauwohnungen erstmals seit sechs Jahren gefallen

PEKING (dpa-AFX) - In China sind die Preise für Neubauwohnungen zum ersten Mal seit sechs Jahren gesunken. Wie aus einer Mitteilung des nationalen Statistikamtes vom Mittwoch hervorgeht, seien die Preise in 70 Städten des Landes im September im Schnitt um 0,08 Prozent im Monatsvergleich gefallen. Dies ist der erste Rückgang seit April 2015. Die Immobilienmärkte in China hatten in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt.

Auch bei den Preisen für bereits bestehende Wohnungen wird ein Preisrückgang gemeldet. Hier habe es im September einen Rückgang um 0,19 Prozent gegeben, hieß es weiter.

Der chinesischen Immobilienmarkt wird derzeit durch die Krise des Evergrande-Konzerns erschüttert, die sich zunehmend auf die Branche insgesamt ausweitet. Der Immobilienkonzern ist hoch verschuldet. Bei den Zinszahlungen für Anleihen von Evergrande kam es zuletzt mehrfach zu Verzögerungen. Im Zuge der Evergrande-Krise sind zuletzt auch weitere chinesische Immobilienfirmen ins Straucheln geraten./jkr/jha/