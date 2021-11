China protestiert mit Patrouillen gegen US-Politiker in Taiwan

Peking/Taipeh (Reuters) - Chinas Militär hat nach eigenen Angaben kampfbereite Patrouillen in der Nähe der Straße von Taiwan durchgeführt.

Zuvor hatte das chinesische Verteidigungsministerium den Besuch einer Delegation des US-Kongresses in Taiwan verurteilt, die angeblich mit einem Militärflugzeug angereist war. Die Patrouille richte sich gegen die "ernsthaft falschen" Worte und Handlungen der relevanten Länder in der Taiwan-Frage und die Aktivitäten der Unabhängigkeitsbefürworter in Taiwan, teilte ein chinesischer Militärsprecher mit.

Die Spannungen zwischen Taiwan und China hatten in den letzten Monaten zugenommen. Taiwan beklagt sich seit mehr als einem Jahr über wiederholte Einsätze der chinesischen Luftwaffe in der Nähe der Insel, die Peking als abtrünnige Provinz und nicht als eigenes Land ansieht.

Mehrere taiwanesische Medien berichteten am Dienstag, dass nicht näher bezeichnete Mitglieder des US-Repräsentantenhauses und des Senats mit einem US-Militärflugzeug in Taipeh eingetroffen seien. Taiwans Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme ab. Das American Institute in Taiwan, die faktische US-Botschaft in Ermangelung formeller diplomatischer Beziehungen, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.