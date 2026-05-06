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China prüft Zulassung von Bayer-Mittel Asundexian beschleunigt

07.05.26 11:14 Uhr
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DOW JONES--Chinas Gesundheitsbehörde CDE wird den Zulassungsantrag für den Bayer-Medikamentenhoffnungsträger Asundexian zur Schlaganfallprävention beschleunigt prüfen. Das Priority-Review-Verfahren sei für Arzneimittelkandidaten vorgesehen, die einen hohen medizinischen Bedarf adressierten und im Falle einer Zulassung das Potenzial hätten, einen erheblichen klinischen Nutzen zu bieten, heißt es in der Mitteilung von Bayer Pharma.

In China zählen Schlaganfälle zu den häufigsten Ursachen für Todesfälle und Behinderungen. Die CDE hatte den Zulassungsantrag erst vor gut einer Woche angenommen. Asundexian hat bislang keine Zulassung, gilt aber als Blockbuster-Kandidat für einen Spitzenjahresumsatz in Milliardenhöhe.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 05:15 ET (09:15 GMT)

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