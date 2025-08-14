Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusUSA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Novo Nordisk-Aktie schwächer: UBS begründet neutrale Einstufung mit rückläufigem Momentum. Benchmark bestätigt nach D-Wave-Zahlen Kaufempfehlung. SCHOTT Pharma wächst. Circus Group: Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge. Mutares zurück in den schwarzen Zahlen. Trump würdigt Erfolgsgeschichte von Intel-CEO. Zahlen von BigBear.ai enttäuschen. Siemens-Tochter Fluence Energy macht Gewinn - Erlöse verfehlen Erwartungen.
Umfrage
Auf welche Aktien setzen Sie derzeit überwiegend?