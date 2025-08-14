DAX24.072 ±-0,0%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,1%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.213 ±-0,0%Euro1,1644 +0,2%Öl66,25 -0,7%Gold3.352 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Top News
Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX reduziert Gewinnmitnahmen nach US-Inflationsdaten Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX reduziert Gewinnmitnahmen nach US-Inflationsdaten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!