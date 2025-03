China rechtfertigt Militärausgaben mit Wahrung von Frieden

Livehandel von DAX, EUR und Co.

USA streichen Ukraine-Hilfen - Rüstungsrally hält an. OMV-Aktie: Borealis und Borouge fusionieren. Bilfinger steigert operativen Gewinn deutlich und plant Dividende-Erhöhung. Fielmann-Aktie profitiert von gestiegenem Jahresgewinn. Trump plant neue Zölle auf Agrar-Importe. Post-Tarifverhandlungen halten an. Vodafone führt Sicherheitsnetz für Polizei ein. Telekom setzt Drohne zur Netzversorgung ein. Fresenius will FMC-Anteil senken.