China riegelt im Kampf gegen Virus Millionenstadt Wuhan ab

- von Yawen Chen und Se Young Lee

Peking (Reuters) - Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus greift China zu drastischen Schritten.

Die Millionenmetropole Wuhan, die als Ausgangspunkt der Lungenkrankheit gilt, wurde praktisch von der Außenwelt abgeschottet. Die Verwaltung von Wuhan gab am Donnerstag bekannt, den kompletten öffentlichen Nah- und Fernverkehr auszusetzen. Das chinesische Verkehrsministerium stoppte Busverbindungen und Fähren, auch Flüge wurden ausgesetzt. Die Regierung forderte die Bürger auf, die Stadt nicht zu verlassen. Auch in der östlich von Wuhan gelegenen Millionenmetropole Huanggang soll der Verkehr unterbrochen werden, Einwohner sollen in der Stadt bleiben. An dem neuen Virus sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden mittlerweile 17 Menschen gestorben und fast 600 erkrankt.

Es wird befürchtet, dass sich das Virus weiter ausbreitet, da ab Freitag viele der 1,4 Milliarden Chinesen wegen Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest Reisen im In- und Ausland antreten. Krankheitsfälle wurden bereits in großen Städten wie Peking, Shanghai und Hongkong gemeldet, zudem sind weitere Länder wie Thailand, Südkorea, Japan und Taiwan bis hin zu den USA betroffen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wollte am Donnerstag ihr am Vortag begonnenes Krisentreffen fortsetzen, um zu entscheiden, ob der Ausbruch einen internationalen Gesundheitsnotstand darstellt. Damit verbinden sich schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung einer Krankheit. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus lobte die Abschottung der Elf-Millionen-Metropole Wuhan als eine "sehr, sehr starke Maßnahme". Dies zeige die Bereitschaft der chinesischen Behörden, die Risiken für das In- und Ausland zu minimieren.

REGIERUNG WILL REGELMÄSSIG INFORMIEREN

Die Krankheit brach Ende Dezember in Wuhan aus. Es wird vermutet, dass sie von illegal verkauften Tieren auf einem Markt auf Menschen übertragen wurde. Bilder im staatlichen chinesischen Fernsehen zeigten eines der Drehkreuze Wuhans, den Bahnhof Hankou, der am Donnerstag praktisch verwaist war. Die Zugänge zu dem Bahnhof waren blockiert. Staatliche Medien berichteten, dass die Autobahn-Mautstellen in der Nähe von Wuhan geschlossen würden, wodurch die Straßenausfahrten abgeschnitten seien. Eine Einwohnerin der zentralchinesischen Stadt sagte Reuters, sie könne Wuhan nicht verlassen, weil Wachposten die Zufahrt zur Autobahn blockierten. Menschen drängten sich in Krankenhäusern für Untersuchungen, räumten die Regale der Supermärkte leer und an den Tankstellen bildeten sich lange Schlangen.

In Rom wurden 202 Flugpassagiere und Besatzungsmitglieder, die aus Wuhan gekommen sind, nach Angaben eines Flughafensprechers auf Anzeichen einer Erkrankung mit dem Coronavirus überprüft. Sie seien an Bord einer Maschine der China Southern Airlines in die italienische Hauptstadt gekommen. Es sei das erste Mal, dass eine derartige Überprüfung vorgenommen werde, seit die italienischen Gesundheitsbehörden diese Woche Sonderkontrollmaßnahmen anordneten, um eine Übertragung des Virus zu verhindern. Informationen über mögliche Verdachtsfälle lagen zunächst nicht vor.

Im Gegensatz zum Ausbruch des SARS-Virus, der in China begann und in den Jahren 2002 bis 2003 fast 800 Menschen tötete, veröffentlicht die chinesische Regierung regelmäßig neue Zwischenstände, um Panik in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Die stellvertretende chinesische Ministerpräsidentin Sun Chunlan erklärte staatlichen Medien zufolge während eines Besuchs in Wuhan, dass die Behörden offen im Umgang mit dem Virus und mit dessen Bekämpfung sein müssten. Trotz der Bemühungen Chinas zeigten sich asiatische Anleger angesichts der Furcht vor der Ausbreitung des Virus am Donnerstag aber verschreckt. In der Volksrepublik brachen die Aktien zeitweise um knapp vier Prozent ein - das ist der größte Kursverlust seit Mai 2019, als US-Präsident Donald Trump mit zusätzlichen Zöllen drohte. Auch an den Börsen in Hongkong und Japan ging es abwärts.