China-Schwäche beschert Volkswagen Absatzrückgang im 2Q

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Rivian-Aktie +23 %: VW will Milliarden in Rivian investieren - VW-Aktie tiefer

Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis verzeichnet im 1. Halbjahr in Europa moderates Wachstum

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag fester

Heute im Fokus

Südzucker erwartet Ergebnisrückgang in Q2. Airbus erhält weiteren Auftrag aus Saudi-Arabien. Alstom sichert sich Rahmenvertrag in Milliardenhöhe. Porsche-Aktie weiter auf Erholungkurs: Sechster Gewinntag in Folge. Mercedes-Benz verzeichnet im zweiten Quartal leichten Absatzrückgang. Streik bei Samsung soll unbefristet weitergehen. Hoffnung auf steigende Gewinne in Korea stützt Delivery Hero.