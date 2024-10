China-Schwäche beschert Volkswagen erneut Absatzrückgang

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat auch im dritten Quartal wegen eines deutlichen Absatzrückgangs in China weniger Fahrzeuge verkauft. Die Abwärtsdynamik hat sich seit Ende des ersten Halbjahrs beschleunigt. Die Auslieferungen sanken in den drei Monaten weltweit auf Jahressicht um 7,1 Prozent auf 2,176 Millionen Fahrzeuge. In den ersten neun Monaten ging der Absatz laut Mitteilung um 2,8 Prozent auf 6,52 Millionen zurück.

In China sackte der Absatz im dritten Quartal wegen eines intensiven Wettbewerbsumfelds um 15 Prozent auf 711.500 Einheiten ab. Auch in Westeuropa ging es mit 7 Prozent auf 743.600 Fahrzeuge abwärts. Spürbar nach oben ging es mit dem Absatz dagegen in Nordamerika, wo VW die Verkäufe um 6,4 Prozent auf 273.800 Einheiten steigerte.

Bei den vollelektrischen Autos (BEV) sank bei VW im dritten Quartal der Absatz um ein Zehntel auf nur noch 189.400 Einheiten. Nach neun Monaten liegt der BEV-Anteil an den gesamten Auslieferungen wie im Vorjahr bei rund 8 Prozent.

Bei Audi sank der Absatz im dritten Quartal laut Mitteilung um 16 Prozent, bei Porsche um 7 Prozent. Bei der Nutzfahrzeugholding Traton kletterte der Absatz dagegen um 5 Prozent, dank VW Trucks & Bus.

