China senkt Kapitalanforderungen an Banken erneut

PEKING (dpa-AFX) - China wird die Kapitalanforderungen an die Banken des Landes erneut senken. Der Satz für bei der Notenbank zu haltende Reserven solle insgesamt um 1,0 Prozentpunkte reduziert werden, wie die People's Bank of China (PBOC) am Freitag in Peking mitteilte. Am 15. Januar werde der Satz um 0,5 Prozentpunkte und am 25. Januar nochmal um diesen Wert verringert. Ziel sei die Stützung des Wirtschaftswachstums.

Die Senkung werde Liquidität in Höhe von 800 Milliarden Yuan (rund 100 Mrd Euro) freisetzen, heißt es in einem Kommentar. Die Zentralbank hatte die Reserveanforderungen im vergangenen Jahr mehrfach reduziert. Mit dem erneuten Schritt dürfte China versuchen, die Folgen des Handelsstreits mit den USA zu mildern und die heimische Verbrauchernachfrage anzukurbeln. Zuletzt gab es vermehrt Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur./jsl/elm/mis