China Southern Power Grid Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

03.11.26 06:35 Uhr

China Southern Power Grid Technology A stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 981,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 693,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net