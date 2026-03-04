DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.980 +0,2%Euro1,1619 +0,1%Öl84,07 +2,6%Gold5.171 +1,6%
China: Stimmung in den größeren Industriebetrieben sinkt überraschend stark

04.03.26 08:16 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in den eher größeren Industriebetrieben Chinas hat sich im Februar stärker als erwartet eingetrübt. Nach Angaben des Statistikamtes in Peking vom Mittwoch fiel der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe um 0,3 Punkte auf 49,0 Zähler. Damit liegt der ökonomische Frühindikator unter dem wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten, ab dem man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht.

Experten hatten eine schlechtere Stimmung erwartet, waren aber im Schnitt von einem Wert von 49,2 Punkten ausgegangen. Der vom Statistikamt erhobene staatliche Indikator fokussiert sich mehr auf größere und staatlich geführte Industriebetriebe.

Wie aus der Mitteilung des Statistikamtes weiter hervorgeht, hat sich die Stimmung in den Dienstleistungsbetrieben hingegen etwas verbessert. Hier meldete die Behörde einen Anstieg um 0,1 Punkte auf 49,5 Punkte. Analysten hatten einen stärkeren Anstieg erwartet. Auch der Stimmungsindikator für den Bereich Dienstleistungen in den eher größeren und staatlichen Unternehmen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bleibt unter der Expansionsschwelle und deutet damit auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

Deutlich bessere Ergebnisse lieferte hingegen eine Umfrage der Ratingagentur RatingDog zur Stimmungslage der Einkaufsmanager. Hier wird sich auf die Stimmung in den eher kleinen und privaten Unternehmen fokussiert. RatingDog meldete ebenfalls am Mittwoch einen Anstieg des Stimmungsindikators für den Bereich Industrie von zuvor 50,3 Punkte auf 52,1 Punkte. Im Bereich Dienstleistungen ging es von 52,3 auf 56,7 Punkte nach oben. Beide Werte liegen damit deutlich über der Expansionsschwelle./jkr/zb/stk