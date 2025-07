China: Stimmung in der Industrie verschlechtert sich überraschend

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in den großen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben hat sich trotz der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit mit den USA zuletzt verschlechtert. Der vom Statistikamt des Landes ermittelte Index zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie sank im Juli um 0,4 Punkte auf 49,3 Punkte, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Wert rutschte damit noch weiter unter die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Der erneute Stimmungsdämpfer überraschte. Analysten hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet.

Der Index des Statistikamtes ermittelt die Stimmung der Einkaufsmanager in den eher großen und staatlichen Industriebetrieben Chinas. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" veröffentlichte Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager in den eher kleinen und privaten Industriebetrieben wird am Freitag erwartet.

In einer Stellungnahme machte die Statistikbehörde hohe Temperaturen, starke Regenfälle und Überschwemmungen in einigen Regionen für den die aktuelle Schwäche verantwortlich. Chinas Wirtschaft wird aber auch durch die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA belastet sowie durch eine seit Jahren andauernde, schwere Immobilienkrise.

Allerdings hat sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt trotz höherer Zölle für Waren, die in die USA geliefert werden, bisher gut behauptet, was aber vor allem an Vorzieheffekten bei Lieferungen in die USA lag.

Seit April hatten die USA die Einfuhrzölle auf chinesische Waren schrittweise auf bis zu 145 Prozent erhöht. China reagierte mit Gegenzöllen von bis zu 125 Prozent und verhängte Exportkontrollen auf strategisch wichtige Rohstoffe. Im Mai einigten sich aber beide Seiten in Genf auf eine 90-tägige Aussetzung der neuen Zölle, die einen Handel im Grunde unmöglich machen würden. Derzeit laufen Handelsgespräche zwischen den beiden Staaten.

US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt optimistisch über eine mögliche Einigung geäußert. Mit China gehe es voran, es laufe gut, sagte er am Mittwochabend und füge hinzu: "Ich denke, wir werden einen sehr fairen Deal mit China erzielen." Die aktuell geltende Pause läuft am 12. August aus./jkr/mis/zb