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China: Stimmung in größeren Industriebetrieben steigt überraschend stark

31.03.26 07:39 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung bei den größeren Industriebetrieben trotz steigender Öl- und Gaspreise infolge des Iran-Kriegs überraschend stark aufgehellt. Der staatlich ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe legte im März im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 50,4 Zähler zu, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 50,1 Punkte gerechnet.

Mit dem Anstieg im März liegt der Frühindikator erstmals in diesem Jahr über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht./zb/jkr/jha/