SHENZHEN (dpa-AFX) - Inmitten ihres Handelskonflikts mit den USA haben China und Kanada bei einem Treffen von Staatspräsident Xi Jinping und Premierminister Mark Carney weitere Zollerleichterungen vereinbart. Das teilte die kanadische Regierung nach einem Gespräch der beiden Politiker in der südchinesischen Metropole Shenzhen mit.

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China will demnach Zollerleichterungen für Schweinefleisch, Fisch und Meeresfrüchte aus Kanada gewähren. Im Gegenzug verlängern die Kanadier bestehende Zollausnahmen für chinesischen Stahl und Aluminium um zwei Jahre und weiten sie auf 32 weitere Produktgruppen aus. Beide Länder vereinbarten außerdem eine engere Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Finanzfragen. Auch beim Onlinehandel, in der Bildung und beim Umweltschutz soll enger zusammengearbeitet werden.

Die Vereinbarungen sind ein weiterer Schritt zur Annäherung der beiden Länder, deren Beziehungen jahrelang angespannt waren. Bereits im Januar hatten Xi und Carney bei einem Treffen in Peking eine engere Partnerschaft verkündet. Damals vereinbarten sie Zollerleichterungen für kanadische Agrarprodukte, im Gegenzug erleichterte Kanada die Einfuhr chinesischer Elektroautos.

Hinter der Annäherung steht auch der Handelsstreit mit den USA. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle gegen Kanada setzen die Wirtschaft des Nachbarlandes unter Druck. Carney versucht deshalb, die starke Abhängigkeit seines Landes vom amerikanischen Markt zu verringern und neue Handelspartner zu gewinnen. Die Chinesen sind ebenfalls interessiert daran, Trumps Strategie zu unterlaufen und seinem Druck auszuweichen.

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Das Treffen fand im Vorfeld des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Shenzhen statt. Dort werden in dieser Woche auch Trump und weitere Staats- und Regierungschefs erwartet. Geplant ist unter anderem das erste gemeinsame, trilaterale Gipfeltreffen der Anführer Chinas, der USA und Russlands./jpt/DP/zb