SHENZHEN (dpa-AFX) - China und Mexiko wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum nannte bei einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping vor allem Handel, Investitionen, Technologie und Künstliche Intelligenz, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Beide kamen in der südchinesischen Metropole Shenzhen zusammen, wo am Mittwoch der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) beginnt. Dazu wird auch US-Präsident Donald Trump erwartet.

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Auch Xi warb bei dem Treffen für engere Beziehungen, etwa bei Infrastrukturprojekten und sauberer Energie. Konkrete Abkommen wurden zunächst aber nicht bekannt.

Trump setzt Mexiko unter Druck

Für Mexiko spielt bei den Beziehungen zu China auch das Verhältnis zu den USA eine wichtige Rolle. Der Großteil der mexikanischen Exporte geht in das Nachbarland. Trump setzt Mexiko mit Zöllen auf bestimmte Waren unter Druck. Zugleich will er verhindern, dass chinesische Produkte über Mexiko US-Zölle umgehen. Sheinbaum hatte zuvor erklärt, sie sehe durch das Treffen mit Xi keine Probleme für die Handelsgespräche mit Washington.

Zuvor hatte Xi in Shenzhen bereits Kanadas Premierminister Mark Carney getroffen. China und Kanada vereinbarten weitere Zollerleichterungen. Auch Kanada versucht angesichts des Handelsstreits mit den USA, weniger abhängig vom amerikanischen Markt zu werden./jpt/DP/jha