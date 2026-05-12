China und USA sprechen vor Trump-Besuch über Handelsfragen

INCHEON (dpa-AFX) - Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Chefunterhändler beider Seiten kurz vor dem Peking-Besuch von US-Präsident Donald Trump über Handels- und Wirtschaftsprobleme gesprochen. Wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, waren die Gespräche zwischen Vize-Ministerpräsident He Lifeng und US-Finanzminister Scott Bessent in Incheon nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul "offen" und "konstruktiv". Zudem unterhielten sich beide demnach über die Zusammenarbeit beider Länder.

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Bessent und He sprachen einen Tag vor dem Beginn des Peking-Besuchs von US-Präsident Donald Trump. Das chinesische Außenministerium hieß Trump vorab bereits willkommen. Trump und Staatschef Xi Jinping würden sich dann über Hauptfragen der US-China-Beziehungen und des "Weltfriedens" unterhalten, sagte Sprecher Guo Jiakun.

Trump reist mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation in die chinesische Hauptstadt, darunter Nvidia-Chef (NVIDIA) Jensen Huang, Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk und Apple-Chef (Apple) Tim Cook. Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften. Neben Handel und Marktzugang dürften auch Exportkontrollen auf Technologie, der Iran-Krieg und Taiwan zur Sprache kommen./fkr/DP/zb