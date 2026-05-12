China und USA sprechen vor Trump-Besuch über Handelsfragen
Werte in diesem Artikel
INCHEON (dpa-AFX) - Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Chefunterhändler beider Seiten kurz vor dem Peking-Besuch von US-Präsident Donald Trump über Handels- und Wirtschaftsprobleme gesprochen. Wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, waren die Gespräche zwischen Vize-Ministerpräsident He Lifeng und US-Finanzminister Scott Bessent in Incheon nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul "offen" und "konstruktiv". Zudem unterhielten sich beide demnach über die Zusammenarbeit beider Länder.
Bessent und He sprachen einen Tag vor dem Beginn des Peking-Besuchs von US-Präsident Donald Trump. Das chinesische Außenministerium hieß Trump vorab bereits willkommen. Trump und Staatschef Xi Jinping würden sich dann über Hauptfragen der US-China-Beziehungen und des "Weltfriedens" unterhalten, sagte Sprecher Guo Jiakun.
Trump reist mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation in die chinesische Hauptstadt, darunter Nvidia-Chef (NVIDIA) Jensen Huang, Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk und Apple-Chef (Apple) Tim Cook. Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften. Neben Handel und Marktzugang dürften auch Exportkontrollen auf Technologie, der Iran-Krieg und Taiwan zur Sprache kommen./fkr/DP/zb
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent