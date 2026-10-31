China Vanke öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

China Vanke hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,88 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,470 HKD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,51 Milliarden HKD – eine Minderung von 32,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,80 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net