China Vanke öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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China Vanke hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,88 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,470 HKD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,51 Milliarden HKD – eine Minderung von 32,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,80 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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