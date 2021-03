China verabschiedet umstrittene Hongkonger Wahlrechtsreform

Ist es möglich, Trading einfach so zu lernen und was sind die Geheimnisse von nachhaltigem Erfolg? Imzeigt Ihnen Trading-Profi Markus Gabel, wie Sie mit einem festen Regelwerk Ihr Trading schützen können.

Heute im Fokus

DAX knackt 14.900er Marke -- Asiens Börsen in Grün -- Scout24 will eigene Aktien zurückkaufen -- Sixt wagt für 2021 ersten groben Ausblick -- CANCOM, zooplus, Uniper, Dermapharm, Westwing im Fokus

Nordex bekommt Auftrag über 182,4 Megawatt in Spanien. T-Mobile stärkt Kooperation mit Google und bietet YouTube TV an. TeamViewer sponsert jetzt auch Formel-1-Team von Mercedes. BMW findet einen zweiten Lithium-Lieferanten. Vivendi-Aktionäre billigen möglichen Börsengang von Universal Music. Expertengremium in Kanada empfiehlt AstraZeneca-Aussetzung. Telefonica Deutschland sieht erneut keine Preissenkung für 1&1.