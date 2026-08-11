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China verliert Satelliten bei fehlgeschlagenem Raketenstart

PEKING (dpa-AFX) - China hat bei einem fehlgeschlagenen Raketenstart einen Satelliten verloren. Während des Flugs sei eine Unregelmäßigkeit aufgetreten und die Mission fehlgeschlagen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

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Die Rakete vom Typ "Langer Marsch 7A" war am Montagabend um 20.02 Uhr Ortszeit vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan abgehoben. Sie hatte den Satelliten Zhongxing 4B an Bord. Nähere Angaben zu den technischen Problemen machte Xinhua zunächst nicht. Die genaue Ursache werde untersucht.

Es war der zweite Fehlschlag einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 7A". Bereits der Jungfernflug im März 2020 war misslungen. Danach absolvierte das Modell jedoch 16 erfolgreiche Starts in Folge. Die Raketen der Reihe "Langer Marsch" bilden das Rückgrat des staatlichen chinesischen Raumfahrtprogramms./jpt/DP/zb