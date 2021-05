China weist Zwangsarbeit-Vorwürfe der USA zurück

PEKING (dpa-AFX) - Peking hat Vorwürfe der USA zurückgewiesen, wonach ein chinesisches Fischerei-Unternehmen in Zwangsarbeit verwickelt sein soll. "China wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die legitimen Interessen und Rechte chinesischer Unternehmen zu wahren", sagte der Pekinger Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag.

Die US-Zollbehörde CBP hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Einfuhr von Thunfischen, Schwertfischen und Meeresfrüchten, die von Schiffen der Firma Dalian Ocean Fishing gefangen wurden, künftig zurückgehalten würden. Dem Unternehmen wurde demnach vorgeworfen, in Zwangsarbeit verwickelt zu sein. Unternehmen, die ihre Arbeiter ausbeuteten, dürften in den USA keine Geschäfte machen, sagte Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas, dem die Zollbehörde untersteht.

"Die Fakten zeigen voll und ganz, dass die Anschuldigung der Zwangsarbeit eine Lüge der US-Seite ist", erklärte dagegen der chinesische Außenamtssprecher Wang am Montag. So seien indonesische Besatzungsmitglieder des Unternehmens bereits im vergangenen Jahr, als erste Berichte über Zwangsarbeit publik wurden, befragt worden. Diese hätten angegeben, nicht ungerecht behandelt worden zu sein. Zudem seien die Schiffe in der Regel auf einem technisch hohen Niveau, weshalb der Fang fast automatisch ablaufe. Schwere körperliche Arbeit müsse nicht verrichtet werden.

Das US-Außenministerium hatte am Freitag auf einen eigenen Menschenrechtsbericht aus dem vergangenen Jahr verwiesen. Dort sei etwa festgehalten worden, dass Arbeitsmigranten auf chinesischen Fischereischiffen gezwungen würden, 18 bis 22 Stunden am Tag zu arbeiten. Sie würden daran gehindert, ihre Schiffe zu verlassen, während sie Hunger und anderen Missständen ausgesetzt seien./jpt/DP/jha