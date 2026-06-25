DAX24.995 +1,0%Est506.268 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,5800 -4,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.276 -0,6%Euro1,1365 -0,1%Öl74,70 -0,2%Gold4.023 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie, OpenAI und Anthropic: Warum ein Fondsmanager bei den Mega-IPOs kein Risiko sieht SpaceX-Aktie, OpenAI und Anthropic: Warum ein Fondsmanager bei den Mega-IPOs kein Risiko sieht
Top-Picks von Goldman Sachs: Drei chinesische Internet-Aktien für das zweite Halbjahr 2026 Top-Picks von Goldman Sachs: Drei chinesische Internet-Aktien für das zweite Halbjahr 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
China-Wette

Top-Picks von Goldman Sachs: Drei chinesische Internet-Aktien für das zweite Halbjahr 2026

26.06.26 03:16 Uhr
Favoriten für das zweite Halbjahr 2026: Auf diese drei China-Tech-Aktien setzt Goldman Sachs | finanzen.net

Goldman Sachs hat für das zweite Halbjahr 2026 drei Favoriten aus dem chinesischen Internetsektor benannt. Was für die Aktien spricht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
83,40 EUR -4,20 EUR -4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
960,00 EUR 16,20 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
22,00 EUR -0,50 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netease Inc. (spons. ADRs)
101,00 EUR -3,00 EUR -2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tencent Holdings Ltd
47,14 EUR -1,47 EUR -3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Goldman Sachs benennt Alibaba, JD.com und Netease als China-Favoriten für das zweite Halbjahr 2026
• Auslöser sind sich stabilisierende Konsumtrends und eine erwartete Gewinnerholung
• In der Teilsektor-Rangfolge steht Cloud- und Dateninfrastruktur an erster Stelle

Goldmans Rangfolge der Teilsektoren

Wie aus einer am 16. Juni 2026 veröffentlichten Analyse von Goldman Sachs hervorgeht, über die das Finanzportal Investing.com berichtete, sortiert die US-Investmentbank den chinesischen Internetsektor neu. Die Einschätzung stammt aus einer nicht öffentlich zugänglichen Research-Note. An der Spitze der Präferenzliste stehen Cloud- und Dateninfrastruktur, gefolgt von Games und Entertainment. E-Commerce und Mobilität rutschen auf den dritten Platz, bieten nach Ansicht der Bank aber punktuelle Chancen. Als Begründung nennen die Analysten sich stabilisierende Konsumtrends und die Aussicht auf eine Gewinnerholung bei ausgewählten Titeln.

Aus diesem Rahmen leiten sich die drei Favoriten ab: Alibaba im Bereich Cloud und Rechenzentren, Netease bei Games und Entertainment sowie JD.com im E-Commerce. Jeder der drei Werte steht dabei für ein anderes Anlageargument.

Was für Alibaba, JD.com und NetEase spricht

Goldman Sachs beließ Alibaba auf seiner Asia-Pacific Conviction List und bezeichnete den Konzern als Top-Pick im Teilsektor Cloud und Rechenzentren. Die Bank sieht den Zyklus der Gewinnabwärtsrevisionen nahe einer Bodenbildung, was den Aktienkurs stützen und eine Trendwende einleiten könnte. Rückenwind liefert das Cloud-Geschäft. Im Quartal bis zum 31. März 2026 stieg der Umsatz der Cloud Intelligence Group nach Angaben von Alibaba um 38 Prozent auf umgerechnet rund 6 Milliarden US-Dollar, der Umsatz mit externen Kunden sogar um 40 Prozent. Auf KI-bezogene Produkte entfielen dabei 30 Prozent dieser externen Erlöse.

JD.com nimmt Goldman Sachs neu in die Bewertung des Internetsektors auf und verweist auf eine erwartete Erholung von Umsatzwachstum und Profitabilität im zweiten Halbjahr 2026. Obwohl die Bank den Teilsektor E-Commerce und Mobilität herabstufte, hebt sie JD.com trotz des schwächeren Makroumfelds und der verhaltenen Konsumstimmung hervor.

Netease wiederum kommt als neue Idee im Bereich Games und Entertainment hinzu, die Goldman Sachs auf den zweiten Platz hochstuft. Neben Tencent gilt Netease der Bank als bevorzugtes Engagement, um von einer möglichen Erholung der Unterhaltungsausgaben zu profitieren.

Was Anleger einordnen sollten

Bei den Favoriten handelt es sich um Analysteneinschätzungen und nicht um einen Selbstläufer. Goldman Sachs selbst verweist auf ein schwächeres makroökonomisches Umfeld und eine verhaltene Konsumstimmung in China. Die These steht und fällt damit, ob sich Konsum und Unternehmensgewinne wie erwartet stabilisieren.

Hinzu kommen Besonderheiten für Anleger aus dem Euroraum. Alibaba ist an der New York Stock Exchange notiert, JD.com und Netease an der Technologiebörse NASDAQ, alle drei als US-Hinterlegungsscheine mit zusätzlicher Notierung in Hongkong. Damit gehören Wechselkursschwankungen sowie regulatorische und geopolitische Risiken zum Investment, etwa rund um die Aufsicht über chinesische Konzerne und die Notierung ihrer Papiere an US-Börsen.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ArtisticPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen