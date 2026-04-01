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China zu Iran-US-Gesprächen: Schritt in richtige Richtung

13.04.26 10:56 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Trotz des vorläufigen Scheiterns der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sieht China die jüngsten Gespräche als Schritt in die richtige Richtung zur "Entspannung der Lage". Alle Seiten sollten sich an die vorläufige Waffenruhe halten, ihre Streitigkeiten auf diplomatischem Weg lösen und ein Wiederaufflammen der Kämpfe vermeiden, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking.

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Seeblockade der Straße von Hormus durch das US-Militär soll an diesem Montag beginnen. Ab 10.00 Uhr US-Ostküstenzeit (16.00 Uhr MESZ) werde der Seeverkehr für Schiffe blockiert, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. China erklärte dazu, dass die Sicherheit der Meerenge im Interesse der internationalen Gemeinschaft liege.

Trump hatte vergangene Woche mit weiteren Zöllen in Höhe von 50 Prozent für Länder gedroht, die dem Iran Waffen liefern. US-Medien berichteten, China bereite eine solche Lieferung vor. Chinas Position sei klar, ein Zollkrieg habe keine Gewinner, sagte Guo. Die Volksrepublik lehne zudem Verleumdung ab und handle verantwortungsvoll bei der Ausfuhr von Militärgütern./jon/DP/men