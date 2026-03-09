DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.417 +2,5%Euro1,1619 -0,1%Öl92,87 +3,4%Gold5.171 +0,5%
Chinas Außenhandel legt überraschend deutlich zu

10.03.26 05:47 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel hat zum Jahresbeginn deutlich stärker zugenommen als erwartet. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, stiegen die Exporte im Januar und Februar in US-Dollar berechnet um 21,8 Prozent verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum. Die Importe legten ebenfalls deutlich um 19,8 Prozent zu. Daraus ergab sich ein Handelsüberschuss von 213,6 Milliarden US-Dollar (fast 184 Milliarden Euro).

Analysten hatten vorab mit einem Zuwachs von etwas mehr als 7 Prozent bei den Ausfuhren in den ersten beiden Monaten des Jahres verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum gerechnet. Für Chinas Einfuhren hatten die Marktbeobachter ein Plus von 6,3 Prozent erwartet.

Die Volksrepublik veröffentlicht wegen des Frühlingsfestes und der folgenden Feiertagswoche, die dieses Jahr im Februar lag, ihre Außenhandelszahlen in der Regel für die beiden ersten Monate des Jahres zusammen, um Verzerrungen zu vermeiden. Der rasante Zuwachs des chinesischen Außenhandels kam noch vor dem Beginn des israelisch-amerikanischen Angriffs auf den Iran zustande, der sich mittlerweile auch auf den Welthandel auswirkt./jon/DP/zb