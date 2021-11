Chinas Automarkt schrumpft 5. Monat in Folge

Von Yoko Kubota

PEKING (Dow Jones)--Chinas Autoverkäufe sind den fünften Monat in Folge zurückgegangen, da ein anhaltender globaler Mangel an Chips die Produktion auf dem größten Automarkt der Welt weiterhin einschränkt.

Die Verkäufe von Personenkraftwagen fielen im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 13,9 Prozent auf 1,72 Millionen Fahrzeuge, teilte der chinesische Automobil-Verband mit, verglichen mit einem Rückgang von 17,3 Prozent im September. Die Oktober-Ergebnisse enthielten geschätzte Zahlen von einer Handvoll Autoherstellern, die ihre Verkaufsergebnisse noch nicht veröffentlicht haben, sagte der Verband.

Im Jahr 2022 würden die Verkäufe von Personenkraftwagen ab Werk, also die Verkäufe der Hersteller an die Händler, voraussichtlich um 5 Prozent steigen, so der Verband. Diese Prognose hänge jedoch von mehr staatlicher Unterstützung ab, um die Verbraucherausgaben anzukurbeln, sagte der Verband und fügte hinzu, er erwarte, dass die Halbleiterknappheit bis Anfang nächsten Jahres anhalten werde.

Wachsender Gegenwind für die chinesische Wirtschaft und niedrige Fahrzeugbestände werden wahrscheinlich zu Schwierigkeiten bei der Ankurbelung der Verkäufe in den letzten zwei Monaten des Jahres führen und die Nachfrage auf das nächste Jahr verschieben, sagte Cui Dongshu, Generalsekretär des Verbandes.

Die Toyota Motor Corp teilte letzte Woche mit, dass ihre Verkäufe in China im letzten Monat um 19,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind, da die Covid-19-Pandemie in Südostasien die Knappheit von Bauteilen verschärft hat. Die Verkäufe von Honda Motor Co fielen um 17,9 Prozent und Nissan Motor Co um 22,0 Prozent.

Die Verkäufe des größten Joint Ventures von General Motors Co fielen im Oktober um 32,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während die Verkäufe des größten Joint Ventures der Volkswagen AG in China um 40,8 Prozent einbrachen, wie aus den Daten des Verbandes hervorgeht. GM veröffentlicht nur vierteljährliche Verkaufsergebnisse, während Volkswagen seine Oktober-Ergebnisse noch nicht veröffentlicht hat.

Im Oktober hat sich der Absatz von New-Energy-Vehicles, bei denen es sich hauptsächlich um Elektrofahrzeuge handelt, in China mit 321.000 Fahrzeugen gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als verdoppelt, so der Verband.

Tesla verkaufte im vergangenen Monat 54.391 in China hergestellte Fahrzeuge, von denen aber 85,8 Prozent in andere Märkte exportiert wurden, wie aus den Daten des Verbandes hervorgeht. Normalerweise exportiert Tesla zu Beginn des Quartals relativ viele Fahrzeuge aus China.

